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Thursday January 5th 2017 03:21 PM
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DENNIS TOWNSHIP NAMES MATALUCCI AS NEW MAYOR

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By on Dennis Township, Local News

Dennis Township has a new mayor.  Zeth Matalucci was sworn in to his first term of office and named mayor of the community.  Matalucci and Melanie Smith successfully ran for office in the November election.  Matalucci will also serve Dennis as its emergency coordinator.

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