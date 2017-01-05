DENNIS TOWNSHIP NAMES MATALUCCI AS NEW MAYOR

Dennis Township has a new mayor. Zeth Matalucci was sworn in to his first term of office and named mayor of the community. Matalucci and Melanie Smith successfully ran for office in the November election. Matalucci will also serve Dennis as its emergency coordinator.
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