DEMOCRAT CRAIG COUGHLIN BECOMES NEXT ASSEMBLY SPEAKER

Democrat Craig Coughlin is the new Speaker of the New Jersey Assembly. Lawmakers voted Monday to approve Coughlin as Assembly Speaker, replacing Vincent Prieto. Coughlin now holds the third most powerful elected official in the State of New Jersey; he hails from Middlesex County.
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