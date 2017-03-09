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Thursday March 9th 2017 01:16 PM
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DEM LEADERSHIP LOOKING TO EXPAND PAID FAMILY LEAVE BILL

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Some key Democrats in Trenton was looking to expand a paid family leave bill in the state. The current plan gives six weeks off and pays two-thirds of the employees pay. The new proposal would increase the benefit to 12 weeks and up to 80 percent of weekly benefits.

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