DEM LEADERSHIP LOOKING TO EXPAND PAID FAMILY LEAVE BILL

Some key Democrats in Trenton was looking to expand a paid family leave bill in the state. The current plan gives six weeks off and pays two-thirds of the employees pay. The new proposal would increase the benefit to 12 weeks and up to 80 percent of weekly benefits.
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