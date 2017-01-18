DELAWARE RIVER AND BAY AUTHORITY GETS NEW EXECUTIVE DIRECTOR

The Delaware River and Bay Authority has a new executive director. Thomas J. Cook of Delaware has been selected to replace Scott A. Green, who is stepping down. Cook served as the Secretary of Finance for Delaware for seven years.
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