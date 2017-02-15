CUMBERLAND COUNTY COLLEGE STRIKES DEAL WITH UNIVERSITY

Cumberland County College now has a deal with Georgian Court University. Both schools signed an agreement on Wednesday that allows Cumberland County College students access to university degree programs on its campus. This allows local students to earn the degree without leaving South Jersey.
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