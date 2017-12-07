CREST WOMAN CHARGED WITH SEXUAL ASSAULT AGAINST TEENAGE BOY

Wildwood Crest Police have charged a 49 year old Borough woman with allegedly having sexual contact with a 15 year old boy. Police say Margaret Woods was charged with sexual assault and endangering the welfare of the child. The alleged encounter occurred this past summer.
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