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CREST WOMAN CHARGED WITH SEXUAL ASSAULT AGAINST TEENAGE BOY

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By on Local News, Wildwood Crest

Wildwood Crest Police have charged a 49 year old Borough woman with allegedly having sexual contact with a 15 year old boy.  Police say Margaret Woods was charged with sexual assault and endangering the welfare of the child.  The alleged encounter occurred this past summer.

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