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Tuesday March 21st 2017 09:15 PM
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COURT: SEX OFFENDER WILL NOT GET COMPLETE INTERNET BAN

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By on Local News, New Jersey

Sex offenders in the Garden State will not be subject to total bans from using the internet.  The New Jersey Supreme Court ruled this week that a total internet ban for a convicted sex offender identified only as “J.I.” was not necessary, and the court ruled that internet access is a basic need of modern life.

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