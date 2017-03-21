COURT: SEX OFFENDER WILL NOT GET COMPLETE INTERNET BAN

Sex offenders in the Garden State will not be subject to total bans from using the internet. The New Jersey Supreme Court ruled this week that a total internet ban for a convicted sex offender identified only as “J.I.” was not necessary, and the court ruled that internet access is a basic need of modern life.
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