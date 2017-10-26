COUNTY ZOO TO RECEIVE SPECIAL ACCREDITATION PLAQUE FRIDAY

Friday is a big day at the Cape May County Park and Zoo. The Zoo will receive the official 2017 Accreditation Plaque from the Association of Zoos and Aquariums. Remarks will be delivered at the ceremony by Freeholder Marie Hayes.
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