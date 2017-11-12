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COUNTY VETERANS CEMETARY TO BE NAMED AFTER THORNTON

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By on Cape May County, Local News

The Cape May County Veterans Cemetery will soon bear the name of Freeholder Director Gerald Thornton.  During the annual Veterans Day ceremony on Saturday, Thornton learned that the cemetery will bear his name.   Congressman Frank LoBiondo also delivered remarks at the ceremony.

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