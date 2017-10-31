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COUNTY TO REPAVE ROADS IN MIDDLE TOWNSHIP

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By on Local News, Middle Township

Cape May County will soon repave some of its roads located in Middle Township.  County officials confirm that Landberg Construction was awarded a $1.7 million contract to repave roads including portions of Indian Trail Road, Shunpike Road, and Hand Avenue.  Work is to be completed before summer of 2018.

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