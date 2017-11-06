Top News
98.7 The Coast WCZT



You are at:»»»COUNTY RACES HIGHLIGHT LOCAL ELECTIONS

COUNTY RACES HIGHLIGHT LOCAL ELECTIONS

0
By on Cape May County, Local News

Cape May County voters will fill two seats on the Freeholder board Tuesday, and elect a new County sheriff.  Longtime Sheriff Gary Schaffer is calling it quits after a long career in law enforcement.  Republicans and democrats have filled two tickets for all three seats up for grabs.

Related Posts

Leave A Reply