Cape May County voters will fill two seats on the Freeholder board Tuesday, and elect a new County sheriff. Longtime Sheriff Gary Schaffer is calling it quits after a long career in law enforcement. Republicans and democrats have filled two tickets for all three seats up for grabs.
Top News
- 987 THE COAST ELECTION NIGHT RESULTS
- COUNTY RACES HIGHLIGHT LOCAL ELECTIONS
- MANY CONTESTED LOCAL RACES IN CAPE MAY COUNTY TUESDAY
- WILL NJ RETURN TOP POLITICAL JOB TO A DEMOCRAT?
- DETOUR SET ON PARKWAY, EXPRESSWAY DURING THE DAY WEDNESDAY
- STATE TO MONITOR POLLING PLACES ON ELECTION DAY
- US MARSHAL FIRES SHOTS AT SUV DURING PARKWAY CHASE
- SPORTS: LADY RED RAIDERS ADVANCE TO SJ SOCCER FINAL
- NEW OVERLAY AREA CODE COMING TO 609 AREA CODE IN TWO MONTHS
- Election Night 2017 on 98.7 The Coast
- EGG HARBOR TOWNSHIP MAN CHARGED WITH KILLING HIS GIRLFRIEND