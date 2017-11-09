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COUNTY TO HOLD VETERANS DAY CEREMONY ON SATURDAY

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By on Cape May County, Local News

Congressman Frank LoBiondo will be attending a Veterans Day ceremony held by Cape May County Saturday afternoon.  LoBiondo announced this week that he will not seek re-election in 2018.  Many local governments will be closed on Friday in recognition of the holiday.

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