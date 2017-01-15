A well known magazine has named Congress Hall the best inn in New Jersey. “Travel and Leisure” readers voted Congress Hall the winner during an annual readers survey. The hotel is 200 years old but continues to be a top stop for people wanting to visit the Jersey Shore, and Cape May in particular.
Top News
- 987 THE COAST ELECTION NIGHT RESULTS
- NEARLY $400K RAISED FOR SPECIAL OLYMPICS NJ DURING POLAR PLUNGE
- HEAD OF CAMDEN POLICE DEPARTMENT TO SPEAK WITH PAUL RYAN
- CONGRESS HALL NAMED TOP INN NEW JERSEY
- SEARCH SUSPENDED FOR MISSING SOUTH JERSEY CLAMMER
- HS SPORTS: WILDWOOOD WINS GIRL/BOY DOUBLEHEADER VS. JENKINTOWN, PA
- CHRISTIE TO ATTEND TRUMP INAUGURATION THIS WEEK
- GAS PRICES MOSTLY UNCHANGED OVER PAST WEEK
- TWO GOVERNMENT EMPLOYEES RECOGNIZED FOR STOPPING SCAM TO IMPACT SENIORS
- MILLVILLE MAN FLEES STATE POLICE, DIES IN TRAFFIC ACCIDENT
- AVALON TO RECEIVE MASSIVE WINTER BEACH FILL BEFORE SEASON