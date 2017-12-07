CONFIRMED: PLOUSIS NEW CHAIRMAN OF CASINO CONTROL COMMISSION

Former Cape May County Sheriff Jim Plousis is the new chairman of the Casino Control Commission. The New Jersey Senate approved Plousis’ nomination to the position by Governor Christie. The position pays $141,000 annually.
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