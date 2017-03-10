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Friday March 10th 2017 06:39 PM
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CONFIDENCE GROWS FOR A COASTAL STORM MONDAY NIGHT THROUGH TUESDAY

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By on Local News, Weather

There is growing confidence that Cape May County will be subject to a coastal storm Monday night through Tuesday.  The National Weather Service predicts the storm will include some snow and rain, strong gusty winds, and the threat of coastal flooding.  Residents are advised to monitor media outlets in the next few days as confidence in the forecast grows.

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