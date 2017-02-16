COMPLAINT OF OFFICIAL MISCONDUCT ON CHRISTIE TO PROCEED

A judge in Bergen County is allowing a complaint by a citizen of official misconduct to move forward. Activist Bill Brennan has brought the complaint forward against Christie. A judge has ordered all of the parties involved to appear in court on March 10. Brennan also announced he would be running for governor this year.
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