“COLD MOON” COULD BE SEEN OVER NEW JERSEY ON SUNDAY

If you like super moons, then the cold moon is for you on Sunday. This is the only so-called super moon of the year, and will be best viewed on Sunday evening at sunset, around 4:30pm. It will be bigger and brighter of any moon of 2017.
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