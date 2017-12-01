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“COLD MOON” COULD BE SEEN OVER NEW JERSEY ON SUNDAY

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By on Cape May County, Local News

If you like super moons, then the cold moon is for you on Sunday.  This is the only so-called super moon of the year, and will be best viewed on Sunday evening at sunset, around 4:30pm.  It will be bigger and brighter of any moon of 2017.

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