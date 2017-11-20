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COAST GUARD RESCUES BOATERS FROM RARITAN BAY

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By on Local News, New Jersey

Four individuals who were on a small boat tossed by strong winds in the Raritan Bay Sunday were rescued by the United States Coast Guard.  The Guard announced that the small 22-foot lake boat was not seaworthy and the four individuals had to be rescued.  The boat was left behind in the bay until conditions subside.

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