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Tuesday February 14th 2017 05:54 PM
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COAST GUARD RECRUIT DIED OF HEART RELATED ILLNESS

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By on Cape May, Local News

A Coast Guard recruit who was training at the Cape May base died of a heart related illness last year.  The United States Coast Guard issued a press release saying Aaron Redd of Virginia collapsed during a timed run and died five days later at Cape Regional Medical Center.  A report was commissioned following Redd’s death.

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