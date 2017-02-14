COAST GUARD RECRUIT DIED OF HEART RELATED ILLNESS

A Coast Guard recruit who was training at the Cape May base died of a heart related illness last year. The United States Coast Guard issued a press release saying Aaron Redd of Virginia collapsed during a timed run and died five days later at Cape Regional Medical Center. A report was commissioned following Redd’s death.
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