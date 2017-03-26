CHRISTIE WANTS CUBA TO TURN OVER TROOPER MURDER SUSPECT

Governor Christie is calling for Cuba to hand over Joanne Chesimard, the woman accused of killing State Trooper Werner Foerster. This weekend marked the 40th anniversary of Chesimard’s conviction. He was killed during a traffic stop on the New Jersey Turnpike in 1973.
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