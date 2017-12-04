Top News
98.7 The Coast WCZT



You are at:»»CHRISTIE: SPORTS BETTING HEARING BEFORE SUPREME COURT WENT GREAT

CHRISTIE: SPORTS BETTING HEARING BEFORE SUPREME COURT WENT GREAT

0
By on Local News, New Jersey

Governor Christie believes that the hearing before the United States Supreme Court on Monday dealing with sports betting went “great”.  Christie talked with reporters after the hearing and remains optimistic sports betting will be legal in New Jersey.  Only four states currently offer sports betting, including Delaware.

Related Posts

Leave A Reply