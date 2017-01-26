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Thursday January 26th 2017 08:56 AM
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CHRISTIE: I AGREE WITH THE PRESIDENT, THERE WAS VOTER FRAUD

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By on Local News, New Jersey

New Jersey Governor Chris Christie agrees with the President, there was voter fraud in the 2016 general election.  Christie appeared on a radio program last night and said there was undoubtedly voter fraud in every state, in every election.  President Trump has alleged that millions of people voted illegally in the last election.

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