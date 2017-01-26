CHRISTIE: I AGREE WITH THE PRESIDENT, THERE WAS VOTER FRAUD

New Jersey Governor Chris Christie agrees with the President, there was voter fraud in the 2016 general election. Christie appeared on a radio program last night and said there was undoubtedly voter fraud in every state, in every election. President Trump has alleged that millions of people voted illegally in the last election.
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