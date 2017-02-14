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Tuesday February 14th 2017 11:03 AM
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CHRISTIE EXPECTS TO MAKE FULL PENSION PAYMENT

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By on Local News

The next budget proposal by Gov. Chris Christie should include a full pension payment. The governor said during his radio show that a full pension payment is expected to be included. His final budget presentation will be made on Feb. 28. The payment would be $650 million more than the last budget.

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