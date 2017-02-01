CHRISTIE ANNOUNCES NEW BEDS FOR ADDICTION FIGHT IN STATE

New Jersey will be expanding its effort to treat those with drug or alcohol addiction. Gov. Chris Christie announced the state is adding close to 900 beds for treatment in the state. Much of Christie’s efforts this year has been geared at addiction.
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