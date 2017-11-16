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CAUGHT: FOURTH ESCAPEE CAPTURED IN ATLANTIC CITY THURSDAY

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By on Atlantic City, Local News

The fourth and final escapee from a youth detention facility was rounded up in Atlantic City on Thursday.  Authorities announced the arrest of 18 year old Michael Huggins who previously faced charges of murder.  He was captured early Thursday morning on North South Carolina Avenue.

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