CAPE MAY HIRES PATRICIA HARBORA AS ITS MUNICIPAL CLERK

Patricia Harbora is the new municipal clerk in Cape May. Harbora was confirmed for the job during a meeting this week of the Cape May City Council. She began her career in government in 1999 in Lower Township. She will serve until 2020 when she may be reappointed.
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