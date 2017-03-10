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Friday March 10th 2017 06:24 PM
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CAPE MAY HIRES PATRICIA HARBORA AS ITS MUNICIPAL CLERK

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By on Cape May, Local News

Patricia Harbora is the new municipal clerk in Cape May.  Harbora was confirmed for the job during a meeting this week of the Cape May City Council.  She began her career in government in 1999 in Lower Township.  She will serve until 2020 when she may be reappointed.

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