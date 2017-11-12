CAPE MAY DISCUSSES NEW PUBLIC SAFETY BUILDING

Cape May officials discussed some concepts for a new public safety building before the weekend. City officials met with architect Robbie Conley who presented some concepts for buildings that would house the police and fire departments in the city. Plans will be formally presented during the November 21st Council meeting.
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