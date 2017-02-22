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Wednesday February 22nd 2017 11:25 AM
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BURGLARY SUSPECT ARRESTED IN GALLOWAY TOWNSHIP

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By on Atlantic County, Local News

A man was arrested for burglary in Galloway Township. Police there say a resident called in the complaint. Police on Sunday took William Ireland into custody. The 49-year-old was charged with burglary, theft, and criminal mischief. He was placed in the Atlantic County Jail.

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