BURGLARY SUSPECT ARRESTED IN GALLOWAY TOWNSHIP

A man was arrested for burglary in Galloway Township. Police there say a resident called in the complaint. Police on Sunday took William Ireland into custody. The 49-year-old was charged with burglary, theft, and criminal mischief. He was placed in the Atlantic County Jail.
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