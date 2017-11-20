BRIDGETON MAN SHOT IN THE LEG WHILE SITTING ON HIS PORCH

A Bridgeton man was shot in the leg while he was sitting on his porch Sunday. Police say the victim is in his 50s and he was shot in the leg Sunday night while sitting on his porch in the 200 block of South Pine Street. Two other parties got into a fight and gunshots erupted.
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