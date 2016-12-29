BOARDWALK CLASSIC: WILDWOOD GIRLS WIN BIG, BEAT TECH

A big win for the Wildwood Lady Warriors basketball team at Thursday’s Boardwalk Basketball Classic. Wildwood defeated cross county rival Cape May Tech, 49-18. Maddie McCracken led the Lady Warriors with 16 points. Friday’s boys action features a game between Ocean City and Phoenixville Area High School of Pennsylvania at 1:30pm.
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