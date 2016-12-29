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Thursday December 29th 2016 07:18 PM
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BOARDWALK CLASSIC: WILDWOOD GIRLS WIN BIG, BEAT TECH

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A big win for the Wildwood Lady Warriors basketball team at Thursday’s Boardwalk Basketball Classic.  Wildwood defeated cross county rival Cape May Tech, 49-18.  Maddie McCracken led the Lady Warriors with 16 points.  Friday’s boys action features a game between Ocean City and Phoenixville Area High School of Pennsylvania at 1:30pm.

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