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BEAR HUNT: 68 BEARS KILLED IN FIRST DAY OF NJ HUNT

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By on Local News, New Jersey

68 bears were killed Monday during the first day of a four-day bear hunt in New Jersey.  The hunt is probably in its final year as Governor-elect Phil Murphy has pledged alternate ways to thin out the bear population in northern New Jersey.

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