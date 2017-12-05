BEAR HUNT: 68 BEARS KILLED IN FIRST DAY OF NJ HUNT

68 bears were killed Monday during the first day of a four-day bear hunt in New Jersey. The hunt is probably in its final year as Governor-elect Phil Murphy has pledged alternate ways to thin out the bear population in northern New Jersey.
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