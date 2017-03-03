BEACH FILL ON AGENDA IN NORTH WILDWOOD

North Wildwood Council is going to meet on Tuesday and a beach fill project in the agenda. Council will vote to authorize going out to bid on a new beach fill project. The beachfront experienced some damage from the nor’easter storm a couple of months back. Council will also approve contracts involving hot dog and beach umbrella vendors.
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