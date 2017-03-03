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Friday March 3rd 2017 11:07 AM
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BEACH FILL ON AGENDA IN NORTH WILDWOOD

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By on Cape May County, Local News, North Wildwood

North Wildwood Council is going to meet on Tuesday and a beach fill project in the agenda. Council will vote to authorize going out to bid on a new beach fill project. The beachfront experienced some damage from the nor’easter storm a couple of months back. Council will also approve contracts involving hot dog and beach umbrella vendors.

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