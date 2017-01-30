AVALON POLICE TO USE BODY-WORN CAMERAS STARTING THURSDAY

Avalon Police will be using body-worn cameras, starting on Thursday. Chief William McCormick announced that the cameras will be on all patrol officers as of February 1st. Avalon, and a few other communities, were able to get the cameras via a state grant.
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