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Monday January 30th 2017 04:08 PM
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AVALON POLICE TO USE BODY-WORN CAMERAS STARTING THURSDAY

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By on Avalon, Local News

Avalon Police will be using body-worn cameras, starting on Thursday.  Chief William McCormick announced that the cameras will be on all patrol officers as of February 1st.  Avalon, and a few other communities, were able to get the cameras via a state grant.

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