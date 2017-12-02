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ATLANTIC COUNTY FINDS ITS FOURTH RABIES CASE IN A SKUNK

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By on Atlantic County, Local News

Atlantic County health officials confirm the fourth case of rabies this year, this time in a skunk in Egg Harbor Township.  The skunk tested positive for rabies on December 1st; other rabies cases involved a cat, a fox, and a raccoon.

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