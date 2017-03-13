A new report says the Atlantic Club Casino building was sold in Atlantic City. The Press of Atlantic City reports that R&R Development Group, LLC has purchased the building and is planning an indoor water park on land adjacent to the property. The Atlantic Club was the first of our recent casinos to close in the resort.
Top News
- 987 THE COAST ELECTION NIGHT RESULTS
- DRIVER WASN’T WEARING SEATBELT IN SINGLE VEHICLE CRASH
- GUARDIAN SEEKING REELECTION IN ATLANTIC CITY
- WILDWOOD POLICE DEPARTMENT MAKING A PUSH TO RAISE MONEY FOR K-9
- ATLANTIC CLUB CASINO HAS BEEN SOLD
- CARJACKING LEADS TO THREE ARRESTS IN HAMILTON TOWNSHIP
- FORMER STONE HARBOR COUNCILMAN GERALD GLADUE, 92
- FATAL WEEKEND SHOOTING OUTSIDE OF SOUTH JERSEY BAR
- COASTAL FLOOD WARNING, WINTER WEATHER ADVISORY POSTED
- COASTAL FLOOD WATCH, HIGH WIND WATCH POSTED FOR JERSEY CAPE
- SPORTS: GREAT SEASON ENDS, OCEAN CITY LOSES TO PASCACK VALLEY