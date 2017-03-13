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Monday March 13th 2017 10:01 AM
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ATLANTIC CLUB CASINO HAS BEEN SOLD

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By on Atlantic City, Atlantic County, Local News

A new report says the Atlantic Club Casino building was sold in Atlantic City. The Press of Atlantic City reports that R&R Development Group, LLC has purchased the building and is planning an indoor water park on land adjacent to the property. The Atlantic Club was the first of our recent casinos to close in the resort.

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