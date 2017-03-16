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Thursday March 16th 2017 05:41 PM
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ATLANTIC CITY’S BOARDWALK HALL GETS NEW LEADER

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By on Atlantic City, Local News

Boardwalk Hall is getting a new general manager.  The facility this week announced that Jim Wynkoop will begin his tenure as the new manager of the hall starting on Monday.  Boardwalk Hall gets up to 300,000 visitors per year with entertainment and sporting events.

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