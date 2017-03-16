ATLANTIC CITY’S BOARDWALK HALL GETS NEW LEADER

Boardwalk Hall is getting a new general manager. The facility this week announced that Jim Wynkoop will begin his tenure as the new manager of the hall starting on Monday. Boardwalk Hall gets up to 300,000 visitors per year with entertainment and sporting events.
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