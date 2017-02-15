Atlantic City has cut a very favorable deal with money it owes to the Borgata Casino Hotel. The city is paying the Borgata $72 million in tax appeal debt which is less than half of what the city actually owed the gaming property. A state mediator handling the finances for Atlantic City says both sides have won, and Atlantic City has rid itself of a huge financial problem.
Top News
- 987 THE COAST ELECTION NIGHT RESULTS
- HS HOOPS: HUGE WIN FOR WILDWOOD CATHOLIC BOYS TEAM
- ATLANTIC CITY SAVES PLENTY IN DEAL WITH BORGATA
- REPORT: FORMER SHERIFF’S OFFICE EMPLOYEE FILES LAWSUIT, ALLEGES NEPOTISM
- HS SPORTS: OCEAN CITY GIRLS CAPTURE SOUTH JERSEY SWIMMING TITLE
- OCEAN CITY BOARDWALK OPENS IN ADVANCE OF PRESIDENT’S DAY WEEKEND
- CUMBERLAND COUNTY COLLEGE STRIKES DEAL WITH UNIVERSITY
- ATLANTIC CITY POLICE OFFICER ARRESTED FOR ASSAULT ON GIRLFRIEND
- NORTH WILDWOOD TO INTRODUCE BUDGET WITH MINIMAL INCREASE
- GUILTY PLEAS ENTERED FOR SUPPLYING HEROIN INTO SOUTH JERSEY
- REEEG! REGIS PHILBIN TO HOST PAGEANT, LEAD PARADE IN OCEAN CITY