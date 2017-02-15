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Wednesday February 15th 2017 09:11 PM
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ATLANTIC CITY SAVES PLENTY IN DEAL WITH BORGATA

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By on Atlantic City, Local News

Atlantic City has cut a very favorable deal with money it owes to the Borgata Casino Hotel.  The city is paying the Borgata $72 million in tax appeal debt which is less than half of what the city actually owed the gaming property.  A state mediator handling the finances for Atlantic City says both sides have won, and Atlantic City has rid itself of a huge financial problem.

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