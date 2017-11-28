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ATLANTIC CITY PREPARES FOR ANOTHER PROPERTY AUCTION

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By on Atlantic City, Local News

Atlantic City is preparing for another property auction in two weeks.  An auction will be held at the Atlantic City Convention Center on December 12th in an attempt to auction off 88 properties in the city.  This will be the third auction of public property in the past 18 months.

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