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ATLANTIC CITY POLICE INVESTIGATE SATURDAY NIGHT SHOOTING

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By on Atlantic City, Local News

Atlantic City Police are investigating a shooting that occurred in the city on Saturday evening.  Police say a man was shot on Massachusetts Avenue Saturday; he was taken to a local hospital with non-life threatening injuries.  So far, no suspects are in custody.

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