ATLANTIC CITY POLICE INVESTIGATE SATURDAY NIGHT SHOOTING

Atlantic City Police are investigating a shooting that occurred in the city on Saturday evening. Police say a man was shot on Massachusetts Avenue Saturday; he was taken to a local hospital with non-life threatening injuries. So far, no suspects are in custody.
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