ANOTHER COURT DATE TOMORROW FOR ANGSTADT KILLERS

Another court date on Friday for the two men accused of killing Lower Township teenager Nicole Angstadt. 33 year old Charles Mosley and 23 year old Derrick Powers are both accused of killing the girl two years ago. They will have separate hearings before Judge John Porto Friday morning.
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