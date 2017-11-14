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ANOTHER BANK ROBBERY IN SOUTH JERSEY, FULTON BANK

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By on Local News, New Jersey

Another bank robbery in South Jersey Tuesday morning.  State Police say a branch of Fulton Bank was robbed in Alloway Township Tuesday shortly before 11:00am.  There was no weapon produced, and no injuries.  No word yet on a description of the suspect.

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