ANOTHER BANK ROBBERY IN SOUTH JERSEY, FULTON BANK

Another bank robbery in South Jersey Tuesday morning. State Police say a branch of Fulton Bank was robbed in Alloway Township Tuesday shortly before 11:00am. There was no weapon produced, and no injuries. No word yet on a description of the suspect.
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