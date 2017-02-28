An additional $3 million will be spent to fix the Turnpike bridge that connects New Jersey and Pennsylvania. New Jersey Turnpike commissioners approved the extra expenditure this week to help repair the bridge which has been shut down since January 20th. Officials say the repair has been made, now the beam has to be pulled back together.
Top News
- 987 THE COAST ELECTION NIGHT RESULTS
- JUDGE TO RULE ON CUTTING JOBS IN ATLANTIC CITY FIRE DEPARTMENT
- SAFETY IMPROVEMENTS MAY COME TO LOCAL COMMUNITY CENTER
- ANOTHER $3 MILLION DEDICATED TO FIXING TURNPIKE BRIDGE
- MAN SHOT IN THE ARM DURING WEEKEND INCIDENT IN BRIDGETON
- REPORT: LOBIONDO SAYS HE WON’T REPEAL OBAMACARE WITHOUT REPLACEMENT
- CHRISTIE BUDGET MESSAGE INCLUDES ADDING LOTTERY REVENUES TO PENSION
- HEAD OF MONMOUTH UNIVERSITY TO RETIRE
- SHORT TERM RENTALS COULD FACE SALES TAX
- VINELAND POLICE ARE INVESTIGATING DIRTBIKE THEFTS
- WILDWOOD HIGH HOSTS GIRL/BOY DOUBLEHEADER ON WCZT