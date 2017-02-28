Top News
98.7 The Coast
Tuesday February 28th 2017 06:37 PM
You are at:»»ANOTHER $3 MILLION DEDICATED TO FIXING TURNPIKE BRIDGE

ANOTHER $3 MILLION DEDICATED TO FIXING TURNPIKE BRIDGE

0
By on Local News, New Jersey

An additional $3 million will be spent to fix the Turnpike bridge that connects New Jersey and Pennsylvania.  New Jersey Turnpike commissioners approved the extra expenditure this week to help repair the bridge which has been shut down since January 20th.  Officials say the repair has been made, now the beam has to be pulled back together.

Related Posts

Leave A Reply


5 + six =