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Friday February 17th 2017 04:56 PM
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AIRBNB SEES HUGE INCREASES IN NEW JERSEY IN 2016

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By on Local News

A new report says that Airbnb saw a huge increase year-over-year. NJBiz reports that the company saw a 100 percent revenue jump over 2015. The company allows people to rent their homes out. The report said roughly $50 million in income came from New Jersey alone. On average, each unit was rented out 44 times per year.

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