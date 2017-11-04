AC MAYOR ALLEGES VOTER FRAUD IN ADVANCE OF TUESDAY’S ELECTION

Voter fraud allegations from the mayor of Atlantic City right before the city’s election. Republican Mayor Don Guardian says the fraud involves absentee ballots, alleging dead people are being allowed to vote. Guardian wants his county prosecutor’s office to investigate.
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