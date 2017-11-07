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9:51pm: ROBERT NOLAN WINS ELECTION FOR COUNTY SHERIFF

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By on Cape May County, Election Night 2017, Local News

Robert Nolan will be your next Sheriff in Cape May County.  Nolan defeated democrat Richard Harron by nearly 700 votes in a razor tight election on Tuesday.  Nolan will replace Gary Schaffer, who did not seek re-election.

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