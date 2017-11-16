The popular 34th Street Bridge in Ocean City will be closed overnight into Friday morning. Officials announced that the intentional bridge closure was being moved back one evening, to this evening. Work is being done on the bridge to repair its surface. The bridge will be open again Friday morning after sunup.
Top News
- 987 THE COAST ELECTION NIGHT RESULTS
- 34TH STREET BRIDGE IN OCEAN CITY TO BE CLOSED TONIGHT
- BREAKING NEWS: MISTRIAL IN SENATOR ROBERT MENENDEZ CORRUPTION CASE
- CAUGHT: FOURTH ESCAPEE CAPTURED IN ATLANTIC CITY THURSDAY
- AVALON EARNS TWO GRANTS FROM COUNTY OPEN SPACE PROGRAM
- FORMER LOCAL DETECTIVE ADMITS TO RIPPING OFF HER BANK
- STILL NO VERDICT IN MENENDEZ CORRUPTION TRIAL
- REPORT: CAPE MAY FOODS EXPANSION COMING TO MILLVILLE
- THREE OF FOUR SUSPECTS CAUGHT, ONE STILL ON THE LOOSE IN ATLANTIC COUNTY
- AVALON RECEIVES AWARD FOR BACK BAY DREDGING PROJECT
- WILDWOOD HIGH TO REPLACE TROIANO WITH CUNNIFF