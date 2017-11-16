Top News
98.7 The Coast WCZT



You are at:»»34TH STREET BRIDGE IN OCEAN CITY TO BE CLOSED TONIGHT

34TH STREET BRIDGE IN OCEAN CITY TO BE CLOSED TONIGHT

0
By on Local News, Ocean City

The popular 34th Street Bridge in Ocean City will be closed overnight into Friday morning.  Officials announced that the intentional bridge closure was being moved back one evening, to this evening.  Work is being done on the bridge to repair its surface.  The bridge will be open again Friday morning after sunup.

Related Posts

Leave A Reply