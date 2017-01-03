29 YEAR OLD MAN CRITICALLY INJURED IN ATLANTIC CITY SHOOTING

A 29 year old man was critically injured during a shooting in Atlantic City on Monday night. City police say the man was shot in the 1400 block of Cedar Court. The victim was taken to AtlanticCare Regional Medical Center. So far, no suspects are in custody.
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