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20 IPADS STOLEN FROM ELEMENTARY SCHOOL IN VINELAND

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By on Local News, Vineland

Two teenagers have been charged with stealing about 20 iPads from an elementary school in Vineland.  Vineland Police say they made the arrests following the October 9th burglary at the Sabater Elementary School.  Surveillance cameras captured the suspects.

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