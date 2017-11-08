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REPUBLICANS WIN STATE SENATE SEAT IN ATLANTIC COUNTY

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By on Atlantic County, Election Night 2017, Local News

Republicans have been able to win the Senate seat in Atlantic County.  Chris Brown defeated Colin Bell for the right to replace the late Jim Whelan.  Democrats captured both Assembly seats in Atlantic County.

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