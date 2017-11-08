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MURPHY PROMISES TO BRING STATE BACK TOGETHER IN VICTORY ADDRESS

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By on Election Night 2017, Local News, New Jersey

Governor-elect Phil Murphy addressed a large crowd in Asbury Park Tuesday night and promised to bring the State back together.  Murphy says there will be a higher minimum wage in the Garden State, and tax relief for the middle class.  Murphy also promised to fight President Trump on key issues.

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