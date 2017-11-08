MURPHY PROMISES TO BRING STATE BACK TOGETHER IN VICTORY ADDRESS

Governor-elect Phil Murphy addressed a large crowd in Asbury Park Tuesday night and promised to bring the State back together. Murphy says there will be a higher minimum wage in the Garden State, and tax relief for the middle class. Murphy also promised to fight President Trump on key issues.
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